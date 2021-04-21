راعى كنيسة الروم يشارك أئمة الأوقاف قافلة الخير لمرضى مستشفى الصدر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

حرص الأب بندليمون، راعى كنيسة الروم الأرثووكس بدمياط، على المشاركة مع مديرية أوقاف دمياط فى تجهيز وجبات مرضى مستشفى الصدر بدمياط ضمن مبادرة مديرية الأوقاف، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وكانت مديرية أوقاف دمياط قد قامت بتوجيه قافلة الخير بقيادة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح، سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والوفد المرافق له إلى مستشفي الصدر بدمياط وتوزيع الوجبات الغذائية على المرضى بحضور أعضاء مجلس الشيوخ، والأب بندلايمون كاهن الكنيسة ، يأتي ذلك في إطار المشاركات الإنسانية والمجتمعية حسب تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

وكان الأب بندليمون قد حرص على تعليق فانوس رمضان مصنوعا من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم كعادة كل عام، والتقط راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط عدة صور مع أصدقائه من المسلمين وهو يحمل فانوس رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

يذكر أن الأب بندليمون يشارك فى عدد كبير من موائد الرحمن على مدار الشهر بدعوة من أصدقائه المسلمين، كما يحرص على تبادل التهانى والتعازى ويشارك فى كافة لقاءات المجتمع المدنى ويطلق دائما عبارات المحبة والسلام قائلا: كلنا واحد ومصر كلها على قلب راجل واحد خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبهم، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك ، صورا الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط وهو يوزع وجبات الإفطار على الطرق السريعة.