رئيس وزراء اليابان يلغى زيارة للهند والفلبين بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قالت مصادر حكومية في اليابان، إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الهند والفلبين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اليابان.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء أن زيارة سوجا -والتي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو- تهدف إلى إعادة تأكيد تعاون اليابان مع البلدين في تحقيق حرية وانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتطلع الدولتان إلى تزايد نفوذها في المنطقة.
رئيس وزراء اليابان يلغى زيارة للهند والفلبين بسبب ارتفاع إصابات كوروناالأربعاء، 21 أبريل 2021 09:05 ص
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا
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قالت مصادر حكومية في اليابان، إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الهند والفلبين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اليابان.
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