اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج: 60 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الكولا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:14 ص
رئيس مياه سوهاج: 60 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الكولا مشروع الصرف الصحى بقرية الكولا
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم توقيع عقد استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الكولا بمركز أخميم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه لخدمة أكثر من 13 ألف مواطن، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 12 شهر من استلام الموقع .

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم فى وقتاً سابق تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه، بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ، تتمثل فى مد شبكات إنحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة، بالإضافة إلى توفير المعدات الكهروميكانيكى وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.

 


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