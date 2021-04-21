رئيس جامعة حلوان يتناول الإفطار مع الطلاب.. ويؤكد:"مكتبى مفتوح للجميع"

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الطلاب تناول الإفطار فى المطعم المركزى بالحرم الجامعى، فى أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.

وذكر بيان للجامعة اليوم الأربعاء، أن نجم هنأ أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحلول شهر رمضان الكريم، شهر الخير والمحبة والعبادات والقرب من الله، داعيا المولى عز و جل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء، وألا يأتى رمضان المقبل إلا و قد زال الوباء والبلاء.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع، معربا عن استعداده لتقديم الدعم وتذليل الصعوبات التى تواجه أبناءه الطلاب، ثم استمع إلى بعض الطلاب لمعرفة آرائهم فى جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة، وفى نهاية اللقاء حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.