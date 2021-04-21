اليوم السابع
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رئيس الأساقفة يزور سجن القناطر بمناسبة احتفالات عيد القيامة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:32 م
رئيس الأساقفة يزور سجن القناطر بمناسبة احتفالات عيد القيامة دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب: محمد الأحمدى

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زار اليوم، الأربعاء، دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية سجن القناطر الخيرية، لإقامة صلوات عيد القيامة المجيد، حيث تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها: صلى اليوم المطران منير قداسين لسجن النساء والرجال داخل القناطر الخيرية بمشاركة 53 من الرجال المسجونين المصريين والأجانب و 77 من النساء المصريين والأجانب، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور  منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.

وتساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال  تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة مابين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.


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سجن القناطر

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أخبار مصر

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