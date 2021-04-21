رئيس أوكرانيا يوقع قانونا بشأن التعبئة العسكرية لجنود الاحتياط فى وقت الحرب

أ ش أ

أعلنت إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن توقيع قانون يتعلق بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة.

وقال المكتب الإعلامي لزيلينسكي في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن الرئيس ​الأوكراني​ وقع قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، في حال تفاقم الوضع في دونباس.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط، والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مدة زمنية محددة، دون الإعلان مسبقا عن التعبئة، مؤكدا أن ذلك سيسمح بدعم الوحدات العسكرية لجميع قوات ​الجيش الأوكراني​ في مدة زمنية وجيزة بجنود الاحتياط، بهدف رفع فعاليّتها القتالية في حال عدوان عسكري، وتهديد مفاجئ.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع على خط تماس القوات في دونباس مقلق، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية.