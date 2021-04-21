دعوى قضائية ضد شركات أبو ظبى للاستثمار وحورس للحبوب والمصرية الفرنسية

كتب محمد أبو عوض

أقام محمد رأفت حافظ بدوي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد بشاي سعد بشاي مرزوق، الممثل القانوني لشركات حورس للحبوب ومنتجاتها، ومجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية "بشاء سعد وشركاه"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للتجارة، يطالب فيها بندب خبير حسابي لحصر كافة التعامل التجارية بين الشركات التجارية.

وكشفت أرواق الدعوى القضائية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن مالك شركة الأنوار المحمدية للتجارة والتوريدات طالب المحكمة في دعواه بندب خبير حسابي لحصر كافة التعاملات التجارية التي تمت بين طرفي التداعى وبيان كمية وماهية البضائع التي تسلمها هو أو شريكة أشرف محمد رشاد أو أيا من عملاء شركتهما الأنوار المحمدية للتجارة والتوريدات وحصر كافة المبالغ المسلمة منه وشريكة وموظفي شركتهما إلى المدعى عليهم لإثبات براءة ذمة المدعي وشريكة وشركتهما من ثمة مبالغ لهما.

وأكدت أوراق الدعوى أنه بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 1 يناير 2013 اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بأعمال الوكالة عنه في توزيع الدقيق من الكميات المنتجة نظير عمولة وقد تضمن بالبند الرابع بالعقد على أن يلتزم الوكيل بتقديم شيكات على بياض كضمان للبضائع المسحوبة بمعرفة المدعي وعملائه لحين سداد قيمتها، ولما كان قد تم سداد قيمة البضائع المسحوبة مما يستلزم رد الشيكات المسلمة كمجرد ضمان، إلا أنه اكتشف بإقامة ضده عشرات الجنح بالشيكات المنوة عنها بالصحيفة، ولما كانت تلك الشيكات لا تمثل ثمة مديونية على النحو المبين تفصيلا بالصحيفة مما حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء بطلباته آنفة البيان وقدم سندا لدعواه على مدار تداول الدعوى بالجلسات صور ضوئية لكل من عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 1يناير 2013، مستخرج من السجل التجاري الخاص بشركة الأنوار المحمدية للتجارة والتوريدات، ملخص فسخ عقد شركة الأنوار المحمدية للتجارة والتوريدات المؤرخ 28 ديسمبر 2020، عده إيصالات استلام شيكات صادرة من شركة حورس للحبوب ومنتجاتها عده شيكات موقعة على بياض منسوبة للمدعي ومسحوبة على بنك بلوم مصر وبنوك أخرين ، عده أذون استلام نقدية صادرة من شركة حورس للحبوب ومنتجاتها وكذا مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية والمحكمة طالعت كافة المستندة المقدمة وألمت ما بها.