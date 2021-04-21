خلى التكييف على 25 وخفض فاتورة الكهرباء.. هتفرق فى استهلاكك.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصائح للمواطنين بتشغيل تكيف الهواء على درجة 25 لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية.

وهناك بعض النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف ، التى أعلنتها وزارة الكهرباء لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و الحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.