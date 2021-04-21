حساسية الربيع.. الأعراض الرئيسية وكيف تتعامل معها؟.. إنفوجراف

حساسية الربيع تحدث مع انتشار حبوب اللقاح من أشجار الأرز وغيرها من النباتات الربيعية، لذا تكون من أكثر أمراض الربيع المزعجة، حيث تتمثل الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع فى العطس وسيلان الأنف والحكة وانتفاخ العينين.

وأكد تقرير نشر فى موقع إنسايدر أن حساسية الربيع يشار إليها أيضًا باسم حمى القش والتهاب الأنف التحسسى، وتعتبر حبوب اللقاح السبب الأكثر شيوعًا للحساسية الموسمية، حيث تم تشخيص نحو 19.2 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة بحمى القش المرتبطة بحبوب اللقاح، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



الأعراض

- العطس

- سيلان الأنف والحكة

- عيون متهيجة ومنتفخة

- حكة الحلق

- احتقان الأنف أو انسداد الأنف



الوقاية 1- ابق داخل بيتك قدر الإمكان خاصة فى الصباح الباكر.

2- اغلق النوافذ، وإذا أمكن استخدم مكيف هواء به مرشح.

3- استخدم مزيل الرطوبة للمساعدة فى تجفيف الهواء فى الداخل.

4- ارتدِ قبعة ونظارات شمسية فى الهواء الطلق.