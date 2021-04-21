حساسية الربيع.. الأعراض الرئيسية وكيف تتعامل معها؟.. إنفوجراف

حساسية الربيع تحدث مع انتشار حبوب اللقاح من أشجار الأرز وغيرها من النباتات الربيعية، لذا تكون من أكثر أمراض الربيع المزعجة، حيث تتمثل الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع فى العطس وسيلان الأنف والحكة وانتفاخ العينين.
وأكد تقرير نشر فى موقع إنسايدر أن حساسية الربيع يشار إليها أيضًا باسم حمى القش والتهاب الأنف التحسسى، وتعتبر حبوب اللقاح السبب الأكثر شيوعًا للحساسية الموسمية، حيث تم تشخيص نحو 19.2 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة بحمى القش المرتبطة بحبوب اللقاح، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
الأعراض
- العطس
- سيلان الأنف والحكة
- عيون متهيجة ومنتفخة
- حكة الحلق
- احتقان الأنف أو انسداد الأنف
الوقاية1- ابق داخل بيتك قدر الإمكان خاصة فى الصباح الباكر.
2- اغلق النوافذ، وإذا أمكن استخدم مكيف هواء به مرشح.
3- استخدم مزيل الرطوبة للمساعدة فى تجفيف الهواء فى الداخل.
4- ارتدِ قبعة ونظارات شمسية فى الهواء الطلق.
الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع وكيف تتعامل معها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة