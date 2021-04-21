اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:04 ص
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تموين بنى سويف: دخول 13 مشروعا من مشاريع جمعيتى مبادرة حياة كريمة الخدمة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:00 ص
تموين بنى سويف: دخول 13 مشروعا من مشاريع جمعيتى مبادرة حياة كريمة الخدمة الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة بنى سويف، على دخول 13مشروعا من مشاريع جمعيتي مبادرة حياة كريمة الخدمة قريبا، مضيفا أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 13 متقدما لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى توفير كافة السلع والمستلزمات للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم بالجودة العالية والأسعار المناسبة من خلال الشوادر والسلاسل التجارية والقوافل المتنقلة ، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع أصحاب المحلات ببني سويف بالبدء في الاستعدادات الخاصة لإقامة منافذ متعددة بدائرة المحافظة لتوفير السلع ومستلزمات المواطنين خلال الشهر الكريم سواء بإنشاء شوادر بدائرة المحافظة ، وذلك تفعيلا لمبادرة أهلا رمضان وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكليفات محافظ بني سويف بإقامة معارض بجميع مدن المحافظة تشمل كافة أنواع السلع الغذائية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

 

 


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