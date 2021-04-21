تموين الشرقية: توفير السلع الغذائية و 4735 إسطوانة غاز خلال شهر رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الإستراتيجية من البوتاجاز والسولار والبنزين والغاز بكافة أنحاء المحافظة بصورة طبيعية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، لسد احتياجات المواطنين اليومية مع تزايد نسبة الإستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء خلال الشهر المبارك .

وأوضحت فى بيان لها: توافر رصيد استراتيجى من السلع الأساسية والغذائية، موضحة أنه يوجد 3819 طن من الدقيق المدعم البلدى و5512 طن قمح بالمطاحن كافى لمده يومان، كما يوجد احتياطى استراتيجى من المواد البترولية، فيوجد 62572 اسطوانة بوتاجاز منزلى و4735 أسطوانة بوتاجاز تجارى وهناك857.643 طن غاز صب و1084500 لتر بنزين 80، و496500 لتر بنزين 92 و 2132600 لتر سولار .

وأضافت وكيل الوزارة، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى اليوم ولا يوجد بها أى مشكلات بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجى من السلع الغذائية والأساسية والتى تقدر بـ 1319 طن سكر سائب و1329 طن سكر معبأ و9215 طن سكر استراتيجى و2990 طن أرز معبأ و165 طن مكرونه من و14طن دقيق و176 لتر زيت خليط.

وأشارت وكيل الوزارة إلى إنه تم التنسيق مع شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية لطرح كميات كبيره من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق ، كما إنه تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمدينة الزقازيق بالإشتراك مع العديد من الهايبر ماركت و تجار الجملة وسلاسل التوزيع و المحلات التجارية لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل بنسبه 25% لتقليل الأعباء الإقتصادية على المواطنين.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعيه بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين، فضلاً عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والصحة، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.