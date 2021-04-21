تعرف على الأعراض المتغيرة الجديدة لفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

فيروس كورونا تحور عدة مرات، وهناك العديد من الأعراض الجديدة التى يجب الحذر منها وعدم التهاون فى التعامل معها.

هل هناك أى أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

وفقا لتقرير موقع thehealthsite إذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا الجديد، فيرجى عزل نفسك والتحقق عن كثب من الأعراض الجديدة لهجوم الفيروس.



أعراض الموجة الجديدة من كورونا

الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

1. آلام فى البطن

2. الإسهال

3. صداع غير مبرر

4. التهاب الملتحمة أو العيون الوردية

5. صداع شديد أو ألم حاد فوق جفون العين

6. ضباب الدماغ

وقد يعانى المرضى المصابون بكورونا أيضًا من أعراض الجهاز الهضمى أثناء مرضهم، ويصاحب ذلك غثيان وقىء.

لا تنسى الأعراض السابقة

قال بعض مرضى كورونا أيضًا إنهم يعانون من ضعف السمع الذى أصبح الآن أحد أعراض فيروس كورونا الجديد، وذكرت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم السمع أن عدوى كورونا يمكن أن تؤدى إلى مشاكل سمعية، ووجد الباحثون 56 دراسة حددت ارتباطًا بين فيروس كورونا ومشاكل السمع.

ومع ذلك يجب ألا ينسى الشخص أيضًا أعراض كورونا السابقة، وهى: الحمى، آلام العضلات أو آلام الجسم ، فقدان حاسة الشم والتذوق ، قشعريرة مفاجئة ، ضيق في التنفس ، إرهاق شديد ، التهاب مؤلم في الحلق.