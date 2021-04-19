الرى: الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية محور "أسبوع القاهرة للمياه"

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".



ويُعد أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات، التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.



واستعرض عبد العاطى الأنشطة العلمية والفنية الجارية حالياً للإعداد للمؤتمر، حيث إنتهت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه من إستلام الملخصات المقدمة من الباحثين لعرضها أثناء المؤتمر، وقامت بوضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، حيث تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، الأمر الذى يعكس تزايد إهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه .



وقررت اللجنة العلمية نشر الأبحاث المميزة، والتى سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL كما قررت إصدار كتيب لإسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره فى مجلة Springer.



جدير بالذكر أن اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه مشكلة، برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة، أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق، وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.



وعلي صعيد آخر، قامت سكرتارية أسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات، حيث ابدأت اكثر من 22 منظمة رغبتها فى الإنضمام لأنشطة الإسبوع، ولا يزال التسجيل متاحاً عبر الانترنت .



كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التي ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين .



وفى إطار متابعة الإصدارات الخاصة بالأسبوع، تم نشر الإعلان الخاص بالمعرض المقام على هامش المؤتمر تمهيداً لفتح باب التسجيل بالمعرض الأسبوع المقبل، بالإضافة للإعلان الأول للأسبوع الذي يمكن تحميله من خلال موقع الأسبوع.







