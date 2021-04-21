تضبط تشكيل عصابى بحوزته 34 تذكرة شابو وسلاح نارى بقصد الاتجار فى جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، 34 تذكرة وكيس لمخدر الشابو، وبندقية خرطوش ومبلغ مالى.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وسائق بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة جرجا مفادها قيام سائق والمطلوب التنفيذ علية في القضية "سلاح بدون ترخيص" وعاطل ويقيمان دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في "3" قضايا ما بين مشاجرة وضرب وسلاح بدون ترخيص آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص بالاتجار في المواد المخدرة يتزعمه الأول بمساعدة الثانى متخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المذكوران حال ترددهما بدائرة مركز شرطة جرجا وبحوزتهما 34 تذكرة، وكيس لمادة الشابو المخدر بندقية خرطوش عيار 12، و2 طلقة من ذات العيار بحوزة الثاني، ومبلغ مالي 1150 جنيها، وسيارة، و"2" هاتف محمول بالشريحة الخاصة بهما.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع والسيارة لتنقل بها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.