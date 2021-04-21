اليوم السابع
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تحرير 6161 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:13 م
تحرير 6161 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. 
 
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية  عن ضبط 6161 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2308 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و220 مخالفة السير بدون تراخيص، و67 مخالفة موقف عشوائى، و54 مخالفة لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 

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