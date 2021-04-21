اليوم السابع
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بوتين يلقى خطابه السنوى أمام البرلمان الروسى اليوم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:44 ص
بوتين يلقى خطابه السنوى أمام البرلمان الروسى اليوم بوتين
وكالات الأنباء

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يلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خطابه السنوى أمام البرلمان، والتى من المنتظر أن يعلن فيه عن عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ويتوقع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الروسى أن يعلن بوتين عن جملة من الإجراءات لتقليل اعتماد الاقتصاد الروسى على الدولار، وتعزيز أهمية الروبل فى التجارة العالمية.

كذلك يتوقع الخبراء أن يعلن الرئيس الروسى فى خطابه السنوى عن مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد وإجراءات اجتماعية، فضلا عن التطرق إلى القضايا الجيوسياسية، بما فى ذلك العقوبات، وعلاقات روسيا الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 


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اخبار روسيا

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