بوتين: نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بروسيا

وكالات الأنباء

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى رسالته السنوية أمام البرلمان، أن بلاده تتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد فى الرد على أى خطوات عدائية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكشف الرئيس الروسى، اليوم الأربعاء، عن أن حصة الأسلحة الروسية الحديثة فى الثالوث النووى ستبلغ نحو 88 % فى عام 2021.

وأعلن الرئيس بوتين خلال رسالته السنوية الجديدة أمام البرلمان الروسى، أن الصواريخ الروسية من طراز "تسيركون" ستوضع فى حالة تأهب فى المستقبل القريب، حسبما نقلت "سبوتنيك".

وأكد بوتين أن "روسيا لا ترغب فى حرق الجسور مع أحد، لكن إذا دعت الحاجة، فإن الرد سيكون متكافئا وسريعا وصارما".

وتابع الرئيس الروسى "العالم اعتاد على العقوبات غير القانونية ومحاولات البعض فرض إرادتهم على الآخرين.

كما أشاد بوتين بكيفية تعامل السلطات والمجتمع فى البلاد مع جائحة فيروس كورونا، محذرًا من أن خطر الوباء لا يزال قائمًا.

وقال بوتين "فى تلك الأيام خلال اجتماعاتى مع الخبراء واتصالاتى مع زعماء العديد من الدول، كثيرا ما سمعت منهم أننا نواجه مرحلة من الغموض التام .. ولكن كنت على قناعة راسخة بأن روسيا ستتجاوز كل التحديات".

وأضاف أن السلطات والمجتمع تصرفا بمسؤولية وتضامن في مواجهة الجائحة، حيث أن العلماء الروس حققوا اختراقا من خلال تطوير ثلاثة لقاحات فعالة ضد الفيروس التاجى، محذرًا من أن الجائحة لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا.

وأكد ضرورة أن يظل المواطنون ملتزمين بالإجراءات الرامية إلى الحد من تفشى كورونا، داعيًا جميع سكان البلاد إلى التطعيم ضد الفيروس، حيث أن التطعيم هو السبيل الوحيد لكبح جماح الجائحة الخطيرة الفتاكة.

وتابع قائلًا: "إنه يجب تأمين اللقاح لجميع مواطنى روسيا لخلق مناعة جماعية بحلول الخريف"، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لحدوث جوائح جديدة فى العالم، موضحا أن بلاده ينبغى أن تكون مستعدة لتطوير أنظمة فحص مخصصة لتشخيص أى عدوى جديدة في غضون 4 أيام وتطوير لقاحات ضدها على وجه السرعة.

كما حدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مدة إصدار تأشيرة إلكترونية للسياح عن بُعد فى غضون أربعة أيام، وقال خلال رسالته إلى البرلمان اليوم "المهمة محددة: أن يكون بالإمكان إصدار تأشيرة إلكترونية للسفر إلى روسيا عن بعد من معظم الدول، دون إجراءات رسمية غير ضرورية، في غضون أربعة أيام فقط".