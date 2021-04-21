بدء استقبال توريد القمح المحلى من المزارعين بصومعة عتاقة بالسويس

السويس - سيد نون

استقبلت مديرية التموين بالسويس، اليوم الأربعاء، توريد القمح المحلى من المزارعين، والتى يتم تخزينها بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، ويتم توريد القمح المحلى.

من جانبه، قال عماد زين العابدين وكيل وزارة التموين بالسويس، إن لجنة استلام القمح المحلى، استلمت أطنان القمح من المزارعين وطبقا للضوابط المقررة من قبل الوزارة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح ويتم فرز واستلامها وتخزينها بصومعة عتاقة بمحافظة السويس بسعة تخزينة 60 ألف طن.

وأضاف عماد زين العابدين فى تصريحات صحفية له اليوم، أن لجنة استلام القمح المكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وجمعية القبانين وأمين العهده، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلى من المزارعين.