بايدن بعد الحكم بقضية جورج فلويد: علينا اتخاذ المزيد لمنع تكرار هذه المآسي

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن حكم الإدانة على قاتل جورج فلويد لن يعيده للحياة، ولكن من الممكن أن يتخذوا مزيدا من الإجراءات لتقليل احتمالية حدوث أى مآسي عنصرية، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "حكم الإدانة لا يعيد جورج فلويد. ولكن من خلال آلام العائلة، وجدوا هدفًا لذلك لن يقتصر إرث جورج على وفاته فحسب، بل يتعلق بما يجب أن نفعله".



تعليق بايدن

وأضاف الرئيس جو بايدن، فى رسالته: "يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد لتقليل احتمالية حدوث أو تكرار مآسي مثل هذه في يوم من الأيام. للتأكد من أن السود والبني - أو أي شخص - لا يخشون التفاعل مع سلطات إنفاذ القانون".



بايدن على تويتر

واستنكر الرئيس الأمريكى جو بايدن العنصرية الممنهجة والتى أكد أنهت تلطخ روح أمريكا، وأكد بايدن أن الحكم فى قضية مقتل جورج فلويد خطوة للأمام، و"خطوة نادرا ما تحدث " بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، حيث جاءت أراء المحلفين الاثني عشر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد في مايو 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، أما العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، والحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات أو دفع غرامة 20000 دولار.

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو أبيض، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.