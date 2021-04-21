المجلس العسكرى فى تشاد: نجل الرئيس ديبى سيكون رئيسا للجمهورية

كتب سمير حسنى

قال المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأربعاء، إن نجل الرئيس إدريس ديبي سيكون رئيسا للجمهورية في الفترة الانتقالية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وتعهد المجلس العسكري التشادي، بأن يكون المجلس الانتقالي ضامن للمواثيق الدولية والتزامات البلاد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري التشادي، في مؤتمر صحفى يعقد الآن، سنبقى موجودين إلى جانب الدول الصديقة من أجل النضال ومكافحة الإرهاب بكل قوانا.

وتوفى رئيس تشاد "إدريسى ديبي ايتنو" خلال معارك مع المتمردين، جاء نبأ الوفاة بعد إعلان فوزة بولاية رئاسية سادسة.

وبوفاته تنهى جمهورية تشاد حقبة من حكم ديبى استمرت 31 عاما، ولد رئيس تشاد الراحل فى عام 1952 وينتمى إلى قبيلة "الزغاوة"، أصبح قائداً لهليكوبتر عسكرية عند نهاية السبعينات.