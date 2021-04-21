اليوم السابع
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المجلس العسكرى التشادى يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب فى البلاد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:00 ص
المجلس العسكرى التشادى يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب فى البلاد المجلس العسكري فى تشاد
كتب سمير حسنى وإسراء أحمد فؤاد

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تعهد المجلس العسكري التشادي، بأن يكون المجلس الانتقالي ضامن للمواثيق الدولية والتزامات البلاد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري التشادي، في مؤتمر صحفى يعقد الآن، سنبقى موجودين إلى جانب الدول الصديقة من أجل النضال ومكافحة الإرهاب بكل قوانا.

وتوفى رئيس تشاد "إدريسى ديبي ايتنو" خلال معارك مع المتمردين، جاء نبأ الوفاة بعد إعلان فوزة بولاية رئاسية سادسة.

وبوفاته تنهى جمهورية تشاد حقبة من حكم ديبى استمرت 31 عاما، ولد رئيس تشاد الراحل فى عام 1952 وينتمى إلى قبيلة "الزغاوة"، أصبح قائداً لهليكوبتر عسكرية عند نهاية السبعينات.

التحق بالمدرسة الحربية بباريس فى العام 1985 وصل إلى سدة الحكم فى جمهورية تشاد عام 1990، منحته الجمعية الوطنية التشادية فى 11 أغسطس 2020 رتبة مارشال، عام 2018 وافق البرلمان التشادى على قانون جديد يسمح له بالبقاء فى السلطة حتى 2033 بعد مقتله.

 
 

 

 

 


تشاد

مقتل ادريس ديبي

المجلس العسكري في تشاد

الوضع في تشاد

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