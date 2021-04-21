اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة: قرارات القوى العاملة لتنظيم تشغيل النساء ليلاً تاريخية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:19 م
القومى للمرأة: قرارات القوى العاملة لتنظيم تشغيل النساء ليلاً تاريخية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة لإصداره القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، و تنظيم تشغيل النساء ليلاً.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسه المجلس عن فخرها وسعادتها بهذه القرارات التاريخية التى تأتى استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة إقتصاديا، ويؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، مضيفة أن هذه القرارات تُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هذه القرارت تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية وإتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الأمن والرعاية الصحية، متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.

 يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أصدَر القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021، الذى حدد بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها هذا بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل وتم نشر القرارين فى جريدة الوقائع المصرية.


المجلس القومى للمرأة

المراه العامله

عمل المراه

وزاره القوى العامله

القومى للمراه

وزير القوى العامله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة