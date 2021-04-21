العراق: صافى رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا

كتب وكالات

أصدرت اللجنة المالية النيابية بالعراق، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث.

وقالت اللجنة فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده، أن اللجنة المالية النيابية صرحت بأن رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس منهم".

وأضافت، "هنا نؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر أى تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد، كما نود أن نوضح بأن صافى رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا".

ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى توخى الدقة عند نشر مثل هكذا أخبار والتأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق والأدلة على ما تنقله من معلومات".

بدوره، أكدت رئيس هيئة الاستثمار، سهى النجار، اليوم الأربعاء، أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى بشأن الاستثمار ستسهم بإعادة نحو 90 تريليون دينار للدولة.

وقالت النجار فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توجيهات الكاظمى بإلغاء الاجازة الاستثمارية للمشاريع الوهمية والمتلكئة، أى التى نسبة انجازها 35 % وما دون ستكون لها نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد فى المدى القصير والطويل".

وأوضحت أن "هذه التوجيهات سينتج عنها استعادة ما يفوق 400 ألف دونم الى الدولة، بعدما كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة".

وتابعت أن "قيمة هذه الأراضى التقديرية على أقل حال تبلغ نحو 90 تريليون دينار عراقى وهى حقوق دولة وشعب، وستعود لحيازة الدولة وتخرج من المظلة الوهمية التى تسمى المشاريع الاستثمارية".