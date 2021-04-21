الطاقة الذرية: نأمل فى مشاركة كوريا الجنوبية بمراقبة خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما

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أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي عن رغبته في أن يشارك الخبراء الكوريين الجنوبيين في لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، التي ستراقب الخطة اليابانية لتصريف مياه مفاعل فوكوشيما في المحيط.

وقال رئيس الوكالة الدولية في تصريحات مع وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "آمل في أن تشارك كوريا الجنوبية في ذلك الأمر معنا، كوريا تتمتع بالكثير من المواهب خاصة في ذلك المجال، حيث تعد واحدة من الدول الرائدة في العالم في الطاقة النووية والعلوم النووية والتكنولوجيا النووية".

وأكد أنه على ثقة من أن هذا الأمر سيمنح فريق التحقيق مزيدا من القوة، وسيكون تعاون الخبراء من كوريا الجنوبية قيما جدا، مضيفا أنه سيبلغ سول بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.