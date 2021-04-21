الصين تعارض بشدة تقديم رئيس الوزراء اليابانى قربانا لضريح "ياسوكونى"

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أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لتقديم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قربانا لضريح "ياسوكوني" المرتبط بالحرب، والذي ينظر إليه على أنه رمز للماضي الاستعماري والعسكري لليابان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في تصريح اليوم، "تحث الصين اليابان على التمسك بالمباديء المنصوص عليها في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، فضلا عن الاتفاقية المبدئية المكونة من أربع نقاط، ومواجهة تاريخها العدواني والتفكير فيه بجدية، واتخاذ خطوات عملية لكسب ثقة دول الجوار".

وأضاف بين أن الصين تعارض بشدة ما وصفها بـ "الممارسات الخاطئة" للسياسيين اليابانيين، داعيا اليابان إلى اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة جيرانها الآسيويين وكذلك المجتمع الدولي".