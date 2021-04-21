"الصحة" تحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة أعداد الإصابة بكورونا

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إننا قمنا بزيارة 17 مستشفى فى محافظات الصعيد، وتم رفع درجة الاستعداد بها، مشددا على أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم العمل على زيادة الضوابط والإجراءات الاحترازية في محافظات الصعيد، وننصح بضرورة التباعد الاجتماعي، للحفاظ على النفس والأهل والأسرة، خاصة في المناسبات والأعياد، وفي شهر رمضان، لأن أعداد الإصابات في تزايد مستمر الآن.

وكان الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، قد أكد مؤخرا، عن أن تطعيم الفرق الطبية بلقاح فيروس كورونا بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية تسير على قدم وساق، منوها بأنه تم البدء بمستشفيات العزل والانتهاء من تطعيم جميع أعضاء الفريق الطبي، كما تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، وجار الآن تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات الفرز والإحالة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى.