اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يعلن مدينة الجنينة منطقة منكوبة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:00 ص
السودان يعلن مدينة الجنينة منطقة منكوبة عناصر من الجيش السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أصدر والى غرب دارفور محمد عبد الله الدومة قرارا،  بإعلان مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) منطقة منكوبة؛ وذلك تعزيزا لجهود حكومة الولاية فى معالجة تداعيات الأحداث التى شهدتها المدينة.

ووجه والى غرب دارفور (غرب السودان) سلطات الولاية بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتنسيق مع الحكومة المركزية لإرسال المعونات اللازمة بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من الأحداث بمدينة الجنينة.

بدوره، أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية السودانى استتباب الأحوال الأمنية والجنائية والإنسانية بولاية غرب دارفور؛ عقب الأحداث التى شهدتها الولاية مؤخرا فى مدينة الجنينة.

وقال وزير الداخلية السوداني- فى تصريح صحفى، إن اللجنة الأمنية بالولاية بذلت جهودا مقدرة فى تنفيذ الخطة الأمنية بمشاركة القوات المسلحة وقوات الاحتياطى المركزي، والتى اشتملت على عدة محاور، مضيفا أن اللجنة أكدت على مراقبة حدود الولاية خاصة الحدود المشتركة مع دولة تشاد، بإشراف القوات المشتركة السودانية التشادية لضبط كافة مظاهر الانفلات.

 


السودان

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مدينة الجنينة

منطقة منكوبة

العنف في السودان

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