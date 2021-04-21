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الرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:49 م
الرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه رونالد لاودر
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التى تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.
 
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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المخابرات العامة

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