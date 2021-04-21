اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل عشوائية بطوخ دون خسائر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:40 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل عشوائية بطوخ دون خسائر بعد السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بثلاث منازل عشوائية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالخشب، بعزبة شلبى التابعة لقرية العمار الكبرى بجوار برشوم المحطة بدائرة مركز طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بثلاث منازل عشوائية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالخشب، بعزبة شلبى التابعة لقرية العمار الكبرى بجوار برشوم المحطة بدائرة مركز طوخ.

وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاتة وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، لموقع الحريق، وتبين نشوب حريق بثلاث منازل عشوائية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالخشب، بعزبة شلبى التابعة لقرية العمار الكبرى بجوار برشوم المحطة بدائرة مركز طوخ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

 

أحد المنازل المتضررة من الحريق
أحد المنازل المتضررة من الحريق
 
المنازل العشوائية
المنازل العشوائية
 
بعد الحريق
بعد الحريق
 
بعد السيطرة على الحريق
 
بعد السيطرة على الحريق
 
خلال السيطرة على الحريق
خلال السيطرة على الحريق

 

خلال عملية الإطفاء
خلال عملية الإطفاء

 

سيارات الإطفاء تسيطر على الحريق
سيارات الإطفاء تسيطر على الحريق

اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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طوخ

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