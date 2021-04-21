اليوم السابع
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التعليم توفر مراجعة فى مادة اللغة العربية لأولى ثانوى ظهر اليوم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:00 ص
التعليم توفر مراجعة فى مادة اللغة العربية لأولى ثانوى ظهر اليوم طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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تبث ظهر اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مراجعة لجميع طلاب الصف الأول الثانوى، فى مادة اللغة العربية، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.  
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب أول امتحان للصفين الأول والثانى الثانوى بدرجات خلال العام الدراسى الحالى، الأسبوع المقبل يوم 26 أبريل الجارى، موضحة أن الاختبارات تعقد فى المدارس وسط إجراءات احترازية كاملة للوقاية من كورونا، وتطبيقا لإجراءات مكافحة العدوى.
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات، حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة.
 
تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.

التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

مراجعة مادة العربى

اخبار مصر

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