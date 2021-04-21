اليوم السابع
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التعليم توجه المدارس بمراجعة وتجهيز استمارات طلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:32 ص
التعليم توجه المدارس بمراجعة وتجهيز استمارات طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، ونظرا لبدء العمل بلجان النظام والمراقبة "الكنترولات" يتم التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بسرعة تجهيز الاستمارات الإلكترونية التي تم استلامها من الطلاب بعد طبعها ومراجعتها من خلال الطالب والمرشد التعليمي بالمدرسة واعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب.
 
وشدد نائب رئيس الامتحانات على جميع المدارس الثانوية التابعة للمديريات التعليمية بإعداد الاستمارات الإلكترونية وكذلك كشوف 150 د المعتمدة من المدرسة أو من الإدارة التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة تمهيدا لتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك بداية من يوم الاثنين 26 أبريل 2021.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى شهر يوليو المقبل، فى لجان مؤمنة يشرف عليها مراقبين وملاحظين، موضحة أن الوزارة فى مرحلة اختيار رؤساء اللجان وسيتم إرسال خطابات الندب للمراقبين والملاحظين بعد عيد الفطر المبارك، كما يتم الاستعداد لإعلان جدول امتحانات الطلاب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الاختبارات عقدت إلكترونيا أو ورقيا هناك عناصر رئيسية للامتحانات ثابتة لن تتغير تمثلت فى وجود مراقب وملاحظ ورئيس لجنة وأعضاء أمن داخل اللجان الفرعية" إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

التربية والتعليم

استمارة الثانوية العامة

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