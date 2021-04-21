"التخطيط": الحى المتنقل يقدم 120 خدمة أشهرها تراخيص المحال والإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، أن تكلفة المرحلة الأولى من سيارات الحى المتنقل التى تم تسليمها لـ 8 محافظات تكلفتها 50 مليون جنيه، مضيفا: خلال عام 2022 سيكون غطينا المرحلة الثانية بنفس التكلفة لتغطى اكبر قدر من الأماكن بالمحافظات.



وأضاف مساعد وزير التخطيط لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم اليوم 12 سيارة وخلال أسبوعين سيتم تسليم 10 سيارات أخرى، ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من الخدمات، ولن تلتزم بالوقت فمن الممكن أن تعمل بنظام الشيفتات للعمل طوال اليوم.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن عدد الخدمات المقدمة تقارب الـ120 خدمة أشهرها تراخيص المحال والإعلانات والإشغالات، وغيرها، والهدف هو التسهيل على المواطنين خاصة بعد نجاح التجربة في المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.



وتهدف تلك العربات إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.



وتضم العربة مكتبين لموظفى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، و"الخزنة" لدفع الرسوم الخاصة بالخدمة، وطابعة محمولة متصلة بتابلت الخدمات الموجود مع الموظفين لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الإلكترونية المتاحة، أبرزهم تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز، وغيرها بالإضافة إلى أماكن انتظار لمتلقى الخدمة.