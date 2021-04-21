البورصة: مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة

كتب هانى الحوتى

قالت البورصة المصرية ، إن صافي شراء الأجانب في سندات الخزانة بلغت 999.4 مليون جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفعت المؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.6 مليون ورقة مالية بقيمة 906.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.79%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 632.7 ألف جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.