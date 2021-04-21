البورصة تمنح 8 شركات مهلة لإرسال تقرير يوضح هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، منح 8 شركات مهلة 15يوما لإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 31 مارس 2021، على أن يعاد عرض موقف الشركات التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد بعد 15 يوما من تاريخ قرار اللجنة، والشركات المخاطبة بالقرار هي الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، جينيال تورز، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الاستثمار العقارى العربى – اليكو، أكتوبر فارما، جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.

كما قررت اللجنة ، الموافقة على قيد سندات اسمية قصيرة الأجل بغرض تمويل أنشطة الشركة المصدرة وسداد التزاماتها المالية - المصدرة من شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (الإصدار الثاني من البرنامج الاول) إصدار 13\12\2020 بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

وتبلغ قيمة إصدار سندات هيرميس 500 مليون جنيه لعدد 5 ملايين سند بسعر 100 جنيه للسند وهي سندات قصيرة الأجل قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل لأسهم بسعر عائد ثابت (11.38%) يصرف فينهاية مدة الإصدار.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي على شركة هيرميس قدره 10 آلاف جنيه طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، نظرًا لمخالفتها لأحكام البند (س) من الفقرة رقم (3) من البيانات الخاصة بالإصدار الثاني من البرنامج الأول بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8\12\2020، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على أن تقوم ادارة المتابعة الفنية بقطاع الشركات المقيدة بإخطار الشركة وبمتابعة موقفها وبعرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.