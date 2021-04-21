البورصة تغرم "الأهرام للطباعة" و"سماد مصر" 35 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم شركتي الأهرام للطباعة والتغليف، سماد مصر (ايجيفرت) 35 ألف جنيه لمخالفتهما قواعد القيد، إذ تم تغريم الأولى 25 ألف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإدراج تداول أسهمها بالقائمة (د) في حالة عدم التزام الشركة بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية فى 31 ديسمبر عام 2021.

وتغريم سماد مصر (ايجيفرت) 10 آلاف جنيه من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى لأن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد ، التنبيه على شركتي الدلتا للتأمين والسويدي إليكتريك، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا، والتنبيه على شركتي جي بي اوتو، مستشفى النزهة الدولي بمراعاة أحكام المادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.