البطريرك المارونى: الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها لبنان تتطلب حكومة إنقاذ

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أن الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعاني منها لبنان، تتطلب تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على اتخاذ القرار والعمل من أجل انتشال البلاد من حالة الانهيار.

وكان قد أكد بشارة الراعى، أن تحقيق الإصلاح وإنقاذ لبنان يقتضيان سرعة تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين لا هيمنة فيها لأى طرف سياسى، فيما اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أن ما عجزت عنه الحرب من دمار وفساد تسبب فيه الزعماء السياسيون والحكام اللبنانيون وتمكنوا من تحقيقه.

وشدد البطريرك المارونى على أن الممارسات التى تقوم بها القوى والتيارات والأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة فى لبنان، غير مقبولة، منتقدا "المكابرة على قبول الحلول المتوافرة فى سبيل تشكيل الحكومة الجديدة".