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البرلمان البريطانى يهنئ الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الــ95

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:28 م
البرلمان البريطانى يهنئ الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الــ95 الملكة اليزابيث
إيهاب محمد

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هنأ البرلمان البريطانى، الملكة إليزابيث بمناسبة عيد ميلادها الـ 95، الذى يوافق اليوم الأربعاء، بصفتها من تمنح الموافقة على مشاريع القوانين التى يقرها المجلس.

 

البرلمان البريطانى يهنئ الملكة اليزابيث بعيد ميلادها
البرلمان البريطانى يهنئ الملكة اليزابيث بعيد ميلادها

 

ونشر الحساب الرسمي للبرلمان البريطاني عبر "تويتر" صورة للملكة اليزابيث، وعلق عليها:" اليوم هو عيد ميلاد جلالة الملكة رقم 95، يرسل جميع أعضاء البرلمان البريطاني أطيب تمنياتهم إلى صاحبة الجلالة. بصفتها ملكة، تفتتح الملكة البرلمان في كل جلسة عند افتتاح الولاية، إنها تمنح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين التي أقرها المجلس، مما يجعلها قانونًا في المملكة المتحدة".

 

وتكمل الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، عامها الخامس والتسعين اليوم الأربعاء، لكن وفقا لوسائل إعلام بريطانية، لن تكون هناك أى احتفالات عامة بهذه المناسبة التى تأتى بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

 

وُلدت إليزابيث فى 21 أبريل 1926 فى لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوما ملكة، فوالدها جورج السادس لم يصبح ملكا إلا عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون ، وجلست إليزابيث على العرش عام 1952 وهى فى عمر 25 عاما.

 


ملكه بريطانيا

الملكه اليزابيث

عيد ميلاد الملكه اليزابيث

البرلمان الريطانى

بريطانيا

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