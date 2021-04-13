قداسة البابا يجتمع بكهنة "العبور" لتنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم

كتب أسامة عبد الحميد

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.

ألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التى تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد شارك فى وقت سابق دورة متخصصة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ 19 كاهنًا كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد سامهم منذ شهر للخدمة في عدة كنائس بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية بعنوان (الدعوة الكهنوتية عظمة وبهاء).

كما شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم 17 من شهر أبريل الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.







