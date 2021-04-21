الاتحاد الأوروبى يهدف لخفض انبعاثات الغازات بنسبة 55%

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اتفق النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي على تبني هدف خفض صاف بنسبة 55% على الأقل لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 عما كان عليه عام 1990.

وأعلنت المفوضية وبرلمانيون أوروبيون -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الأربعاء/- أن هذا الاتفاق شكل محور مفاوضات شاقة بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، التي كانت قد اتفقت على خفض بنسبة 55% في نوفمبر من جهة، والبرلمان الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل عن 60% من جهة أخرى.

وأضافت القناة أن هذا الاتفاق يأتي عشية قمة دولية حول المناخ دعا إليها الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ويفترض أن تعلن واشنطن خلالها هدفها المعدل بدقة للعام 2030.

ومن جانبه، رحب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "فرانس تيمرمانس" المكلف "بالميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي" بهذا الإعلان، وقال إنها لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن الاتفاق يعزز مكانتها في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ.

وبدوره، أشاد وزير البيئة البرتغالي "جواو بيدرو ماتوس فرنانديز" الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة معتبرا أنها "إشارة قوية للعالم بأسره".

وكانت المحادثات بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي المتوقفة منذ أشهر استؤنفت في وقت مبكر من بعد ظهر أمس /الثلاثاء/ واستمرت حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم /الأربعاء/ أي أن المفاوضات استمرت 14 ساعة.