اليوم السابع
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الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان غدا بمسجد الرحمة بالغربية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:00 م
الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان غدا بمسجد الرحمة بالغربية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان غدًا الخميس، عقب صلاة التراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وينقلها التلفزيون المصرى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية كلا من عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه تحية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى احتفالات القوات المسلحة المصرية الباسلة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان واحتفالاتها بذكرى تحرير سيناء، قائلا: "بهذه المناسبة نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التى ضحت وما زالت تضحى فى سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه.
 
وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر، ففى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة، وفى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا فى سبيل هذا الوطن العظيم".

ذكرى العاشر من رمضان

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نصر العاشر من رمضان

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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