القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

كتب زكى القاضى

تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.