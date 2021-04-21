القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضانالأربعاء، 21 أبريل 2021 01:12 م
القوات المسلحه
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