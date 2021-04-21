اليوم السابع
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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:12 م
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.
 
 

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