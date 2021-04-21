ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بمستشفى عزل قفط بقنا إلى 271 حالة

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفى قفط التعليمي، اليوم الأربعاء، عن تعافى وخروج 5 حالات مصابة بكورونا اليوم الأربعاء، وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، إنه تم تسجيل خروج وتعافى 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 271 حالة.

وأشار الدكتور عماد جمعة، المشرف الطبى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة وأمراض مزمن، ومتوسط أعمارهم ما بين 51 عاما إلى 80 عاما.

وأضاف الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوى، أن المستشفى لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.