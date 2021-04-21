ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4136 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2897 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 487.4 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.36 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 900 ألف سهم، بيع الثانية 785.6 ألف سهم.

في سياق آخر قالت شركة الحديد والصلب المصرية، ردًا على ما نشر بشأن تقديم شركة صحاري جروب خطاب ضمان بقيمة 400 مليون دولار للشركة، إن شركة صحاري لم تقدم المستندات المطلوبة منها وأيضًا لم تقدم الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح، مضيفة أنه جاري استكمال إجراءات الرقابة المالية والبورصة المصرية وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في الحفظ المركزي، وتعيين مصفي لشركة الحديد والصلب المصرية.

وفي سياق منفصل قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على السير في بيع حصة تبلغ نسبتها 62.3% من أسهم شركة أسطول للنقل البري بإجمالي عدد 54 مليون سهم وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بسعر 4.94 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 266.6 مليون جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.

فيما أعلن بنك الكويت الوطني-مصر، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للبنك، وزيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في سياق آخر أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق إيرادات بلغت 395.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 378.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 25.4 مليون جنيه مقارنة مع 5.2 مليون جنيه بنسبة نمو 386% خلال فترة المقارنة.