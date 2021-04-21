اخبار اقتصاد اليوم .. وزير المالية: لدينا فرص واعدة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأربعاء 21- 4- 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع وكان من بينها الأتى :-

وزير المالية: لدينا فرص واعدة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين



أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، وفى هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التى يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات؛ باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.

قال الوزير، فى لقائه مع السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، إننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتنموى وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندى؛ بما يُساعد فى تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما فى ذلك «الأوراق المالية المصرية»، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتى المالية بالبلدين فى ظل السعى إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

وزيرة التخطيط: الدفع بـ50 سيارة مراكز تكنولوجيا قبل نهاية العام



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدور المهم الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو تقديم الخدمات إلي المواطنين وتبسيطها، مؤكدة أن هدف كل مؤسسات الدولة المصرية هو تقديم الخدمات بكفاءة عالية بما يوفر الوقت والجهد على طالب الخدمة.

وأضافت السعيد أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة تطوير كل مراكز خدمات المواطنين في مختلف المحافظات؛ التي تقدم خدمات المحليات مثل تراخيص البناء وتراخيص المحال.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم تدريب الموظفين بتلك المراكز علي وسائل تكنولوجية متطورة؛ بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مؤكدة أن كل الأوراق بتلك المراكز أصبحت حاليًا مؤرشفة الكترونيًا.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تسليم وزارة التنمية المحلية 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متقدمة، على أن يتم قبل نهاية العام الدفع بـ 50 سيارة إضافية، بهدف تقليل التكدس والوصول إلي الأماكن النائية .

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 242 موظفا بمديرية الصحة ببني سويف



انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 242 موظفا بمديرية الصحة ببني سويف، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تعرف على تشيكل لجنة تسيير أعمال "المنشآت الفندقية" وخطة عملها الفترة المقبلة



استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الحالي، وذلك بعد صدور قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة علاء عاقل وعضوية كل من هشام الشاعر، محمد أيوب، هيثم نصار، عبد الحميد أبو يوسف.

وجاء هذا القرار بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الغرفة السابق لبطلان انتخابات الغرفة التي عُقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

وحضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بتقديم الشكر لماجد فوزي ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق برئاسته على كل ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع الفنادق ولا سيما لعملهم في فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، مثمنًا على الدور الفعال الذي لعبته الغرفة في استقبال العالقين المصريين في مدينة مرسي علم أثناء فترة تعليق الطيران مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الرابعة.. ورأس المال يربح 2.1 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة.