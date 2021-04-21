أمن المنافذ يضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (8) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1189) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (174) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا.