اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار  الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيهات.
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً.
-الليمون بـ 27.7 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14جنيها.
-التفاح السكرى بـ27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات.
-اليوسفى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضروات

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