ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:



‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

-البطاطس 4.5 جنيه .

-البصل الأبيض 4.5 جنيه.

-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

-الكوسة بـ 10 جنيهات.

-الجزر بـ 5.5 جنيهات.

- الخيار بـ 10جنيهات.

والجوافة بـ 10.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

-الفلفل الألوان 30 جنيهاً.

-الليمون بـ 27.7 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء بـ 14جنيها.

-التفاح السكرى بـ27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات.

-اليوسفى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 9 جنيهات.

-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.