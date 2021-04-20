FDA تحقق فى إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح جونسون لـ كورونا بمصنع أمريكى

كتبت هند عادل

أمرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المنشأة الأمريكية التى دمرت ملايين الجرعات، والتى وصلت إلى 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون أند جونسون بوقف التصنيع بينما تحقق الوكالة فى مزيج المكونات الشهر الماضى.



FDA

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم تكليف جونسون بالتصنيع فى المصنع الأمريكى، الذى تسبب فى المشكلة فى أوائل أبريل، والذى يقوم أيضا بإنتاج مكونات من لقاح أسترازينيكا فى المصنع فى ذلك الوقت،مما أدى إلى تلويث دفعة من لقاح جونسون.

ومن المتوقع أن يصدر مسئولو الصحة فى الولايات المتحدة إرشادات محدثة بشأن من يجب أن يستخدم اللقاح الخاص بشركة جونسون يوم الجمعة المقبل، لكن تعليق مصنع بالتيمور الذى حدثت به المشكلة قد يعنى مزيدًا من التأخير قبل إمداد الولايات المتحدة بزيادات اللقاح ذات الجرعة الواحدة احتياطيًا.

وقالت شركة J&J فى بيان: "في هذا الوقت ، من السابق لأوانه التكهن بأى تأثير محتمل، يمكن أن يحدثه ذلك على توقيت تسليم لقاحنا، وقالت الشركة في وقت سابق إنها ستسلم 100 مليون جرعة من لقاحها للولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2021، وسلمت حتى الآن نحو 18 مليون جرعة فى مارس قالت شركة جونسون إنها وجدت مشكلة في دفعة من مادة الدواء لقاح فيروس كورونا الذي ينتجه المصنع الأمريكي لم تذكر جونسون عدد جرعات اللقاح التي كان من الممكن أن تنتجها "الدفعة الفاسدة"، لكن نيويورك تايمز ذكرت أن نحو 15 مليون جرعة قد تلفت، ووصفت التايمز الخطأ على أنه نتيجة لمكون مخصص للقاح استرازينيكا تم استبداله بطريق الخطأ في لقاح جونسون.