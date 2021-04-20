70 فرقة ميدانية و10 آلاف لتر مواد صديقة للبيئة لتعقيم المسجد الحرام

إيمان حنا

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام من جهودها لتنفيذ خطتها المتعلقة بالتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، على مدار الساعة باستخدام أكثر من 10 آلاف لتر من المعقمات لتعقيم جميع جنبات البيت العتيق؛ لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام الأستاذ حسن السويهري أنه جرى تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه الخارجية، مستخدمين أجهزة تعقيم حديثة وتقنيات عالية ومواد أختيرت بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، لسلامة قاصدي المسجد الحرام، كما وُزِّعَ أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، وتركيب 70 كاميرا حرارية لعمليات الفحص البصري لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى توزيع كمامات على قاصدى المسجد الحرام.

ومن جهة أخرى، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مساراً إلى 25 مساراً، وإعادة ترتيب المسارات، حيث خصص منها 4 مسارات لكبار السن وعربات الأشخاص ذوى الإعاقة، وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدى، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.