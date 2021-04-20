اليوم السابع
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500 خبير أمنى يبحثون التنسيق الدولى لمكافحة الإرهاب فى السويد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:33 م
500 خبير أمنى يبحثون التنسيق الدولى لمكافحة الإرهاب فى السويد مكافحة الارهاب
(أ.ش. أ)

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قالت وزيرة خارجية السويد والرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى آن ليندى إنه يجب على جميع دول العالم أن تتحد؛ من أجل التصدى للتطرف الذى يقود إلى الإرهاب، والتركيز على مكافحته بشكل شامل.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية اليوم /الثلاثاء/ بمؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والذى بدأ فعالياته اليوم، حول سبل مكافحة الإرهاب، والذى يعقد افتراضيا عبر الإنترنت، بمشاركة 500 خبير أمنى من الدول ال57 الإعضاء فى المنظمة الأوروبية وتستمر أعماله يومين .

وأضافت ليندى أن الأبرياء يدفعون دائما ثمن هجمات الإرهاب، حيث يصعب دائما التنبؤ بمواقع الهجوم، مشيرة إلى أن هدف الإرهابيين هو زرع الخوف فى نفوس البشر وزعزعة استقرار مجتمعاتنا وسلبها السلام والأمن.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من خلال هذا المؤتمر سيتم تبادل الخبرات بين الدول وبحث الممارسات الجيدة والدروس المستفادة واستكشاف طرق لتعزيز نهج شامل لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية.

ومن جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى هيلجا ماريا شميد إنه الإرهاب يظل أحد أهم التهديدات للأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويدمر حقوق الإنسان، مؤكدة على التزام المنظمة بتقديم مساهمة جوهرية وشاملة فى مكافحة الإرهاب.

وأضافت شميد قائلة "لا يمكننا أن ننجح إلا بالتنسيق مع الآخرين" مشددة على ضرورة تبادل الأفكار وتعزيز القدرات على العمل الجماعى بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

 

 

 

 


السويد

إرهاب

مكافحة الإرهاب

أمن

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