3 علاجات منزلية لإزالة الرؤوس السوداء.. استخدمى الطماطم والشاى الأخضر

كتبت مروة هريدى

الرؤوس السوداء هى فى الأساس مسام جلدية مسدودة بسبب تراكم الجلد الميت والزيوت ما يترتب عليها ظهور نتوءات، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية والسهلة لإزالة الرؤوس السوداء فى المنزل باستخدام مكونات سهلة وفى المتناول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز اوف انديا".

3 علاجات منزلية أثبتت فعاليتها لإزالة الرؤوس السوداء:

1- الشاى الأخضر

لا داعى للتأكيد على فوائد الشاى الأخضر ، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة بمجرد وضعه على الرؤوس السوداء على الوجه تعمل على مضادات الأكسدة على إزالة الشوائب والرؤوس السوداء، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من الأوراق الخضراء الجافة للشاى الأخضر مع الماء وعمل عجينة سميكة، ثم ضعيه لمدة 15-20 دقيقة على المناطق المصابة بالرؤوس السوداء، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

2- الطماطم

علاج من مكون واحد ويمكن أن يصنع العجائب مع الرؤوس السوداء، تحتاجِ فقط إلى وضع لب الطماطم على المناطق المصابة قبل النوم واتركيه طوال الليل ثم قومى بشطفه فى صباح اليوم التالى، حيث تحتوى الطماطم على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على تجفيف الرؤوس السوداء والقضاء عليها، بالإضافة إلى ذلك تعتبر الطماطم مقشرًا رائعًا وتساعد خصائصها الحمضية فى إزالة الشوائب التى تسد مسام البشرة.

3- مسحوق القرفة